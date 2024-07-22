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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 20:07 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:07
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 145 gram metamfetamin ve 15 sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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