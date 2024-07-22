Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 145 gram metamfetamin ve 15 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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