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        Uşak'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Uşak'ın Banaz ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:42 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:42
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        Uşak'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen Nurullah Ulaşkın (25) yönetimindeki 16 BFG 985 plakalı motosiklet, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Ulaşkın, ambulansla kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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