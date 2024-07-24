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        GÜNCELLEME - Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:58
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        GÜNCELLEME - Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü.

        Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, av tüfeğiyle vurulan Ali Köseci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayda ağır yaralanan Murat Şimşek ise ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şimşek, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Murat Şimşek'in, hayatını kaybeden Köseci'nin kendisini yaraladığını söylediği öne sürüldü.

        Şimşek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede ise kırılmış bir av tüfeği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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