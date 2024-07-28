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        Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Uşak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:18
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        Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Uşak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen Ü.S. (44) yönetimindeki 64 AC 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

        Kazanın etkisiyle devrilen otomobil daha sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobildeki H.Y. (17), H.S. (24), İ.A. (16), M.E.T. (15) ve H.A. (15) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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