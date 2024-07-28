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        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 20:11 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:14
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Ulubey-Karahallı kara yolunda M.A.C. yönetimindeki 06 AK 7332 plakalı otomobil, Hasköy yakınlarında karşı yönden gelen M.M.K. idaresindeki 64 BM 559 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle, araçlardaki H.K, F.Ö. ve F.Ö. yaralandı.

        Yaralılar Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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