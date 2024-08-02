Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Mitolojide bereket sembolü tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı ayağa kaldırılacak

        MEHMET ÇALIK - Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde bulunan, mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mitolojide bereket sembolü tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı ayağa kaldırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET ÇALIK - Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde bulunan, mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılacak.

        Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "Garnizon Kenti" olarak da adlandırılan antik kent, üç tarafının Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu vadilerle çevrili olması ve tek girişinin bulunmasından dolayı doğal bir kale görünümüyle dikkati çekiyor.

        Antik kentin en uç kısmında yer alan blok taşlardan oluşan üç yapı ise İngiltere'de bulunan Stonehenge'i andıran görünümüyle ilgi görüyor.

        Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlatılan ve bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, şehrin kuzeyindeki Demeter Tapınağı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

        - "Demeter Tapınağı, şehrin en önemli noktasında yer alıyor"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, AA muhabirine, bu yılki çalışmaların, milattan sonra 41-54 yıllarında hüküm süren Roma imparatoru Claudius döneminde yaptırıldığı değerlendirilen Demeter Tapınağı'nı ayağa kaldırmaya yönelik olduğunu söyledi.

        Ceylan, tapınağın antik kent için önemli bir yapı olduğunu belirterek, "Demeter Tapınağı, şehrin en önemli noktasında yer alıyor. Şehrin çarşı merkezine yakın bir konumda. Tapınağın etrafında bir sunak alanı da yer alıyor. Bu yıl özellikle tapınağın batı ve kuzey bölümünde kazı çalışmaları yürütüyoruz. Daha sonra çıkan sonuçlara göre, öncelik Demeter Tapınağı'nın sütunları olmak üzere restorasyon çalışmalarını başlatacağız." diye konuştu.

        Tapınağın ayağa kaldırılmasının ardından Blaundos Antik Kenti'nin çok daha görünür bir alan olacağını vurgulayan Ceylan, "Restorasyon çalışmaları bir sürece yayılan ve bir anda yapılması mümkün olmayan bir şey. Özellikle tasnifi, blokların yeniden taşınması ve yeniden düzenlenmesi zaman alıyor. Ama Demeter Tapınağı'nı 3 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldırmayı planlıyoruz." dedi.

        Ceylan, bu yıl tapınağın ön blok taşlarının yerleştirilmesini tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı

        Benzer Haberler

        Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, EWC'de iddiasını sürdürüyor
        Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, EWC'de iddiasını sürdürüyor
        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kanyon Ulubey Ultra Trail 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla yapıldı
        Kanyon Ulubey Ultra Trail 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla yapıldı
        Uşakspor Alkın'a emanet
        Uşakspor Alkın'a emanet
        Uşak'ta dolu ve sağanak etkili oldu
        Uşak'ta dolu ve sağanak etkili oldu