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        Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı

        Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 19:08 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:08
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        Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı
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        Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta yapılıyor.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

        Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın süpermoto open, süpermoto S3, gençler 85cc, 65cc, 50cc kategorileri ile MiniGP ve Yamaha R25 Kupası'nda 61 sporcu mücadele etti.

        Sporcuların keskin virajların bulunduğu pistteki mücadeleleri seyircileri heyecanlandırdı.

        TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da 50cc kategorisinde mücadele etti.

        Yarışlara verilen arada Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Asrın Rodi Pak pistte antrenman yaptı. Antrenman ilgiyle izlendi.

        Yamaha R25 Kupası "Büyükler" kategorisindeki yarışlara Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Asrın Rodi Pak misafir yarışçı olarak katıldı.

        Şampiyona yarınki yarışlarla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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