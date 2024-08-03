Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı

Yamaha R25 Kupası "Büyükler" kategorisindeki yarışlara Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Asrın Rodi Pak misafir yarışçı olarak katıldı.

Yarışlara verilen arada Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Asrın Rodi Pak pistte antrenman yaptı. Antrenman ilgiyle izlendi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da 50cc kategorisinde mücadele etti.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın süpermoto open, süpermoto S3, gençler 85cc, 65cc, 50cc kategorileri ile MiniGP ve Yamaha R25 Kupası'nda 61 sporcu mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.

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