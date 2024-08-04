Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları sona erdi.

Uşak Belediyesinin 1370 metre uzunluğundaki Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonanın süpermoto open, süpermoto S3, gençler 85cc, 65cc, 50cc kategorileri ile MiniGP ve Yamaha R25 Kupası'nda 61 sporcu mücadele etti.

Zorlu ve keskin virajların yer aldığı pistte, sporcular birincilik kürsüsüne çıkabilmek için ter döktü.

Yarışların tamamlanmasının ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara düzenlenen törende, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Asrın Rodi Pak tarafından kupaları verildi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, törendeki konuşmasında, motosiklet sporlarında Türkiye olarak tüm dünyada bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Motosiklet sporlarında ailelerin fedakarlığının önemli olduğunu aktaran Uçar, "Uluslararası kupa kazanmada ilk 5 federasyon içerisindeyiz. Bu başarı önce Allah, sonra da Kenan Sofuoğlu'nun açmış olduğu başarı yolu sayesinde. Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması da bunun en önemli unsurlarından. Gelecek yıllarda dünyanın her yerinde motor sporlarında TMF'nin İstiklal Marşı'nı okutabileceği bir sporcusu, şanlı Türk bayrağımızı birincilikle göndere çektirebilecek bir sporcusu Allah'ın izniyle hep olacak. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece biz burada ve bu sporda olmaya devam edeceğiz." dedi.