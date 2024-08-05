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        Uşak'ta otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Uşak'ta otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarpması soncu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 02:55 Güncelleme: 05.08.2024 - 02:55
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        Uşak'ta otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada 1 kişi öldü
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        Uşak'ta otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarpması soncu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        E.K. (29) idaresindeki 64 ABP 665 plakalı otomobil, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda park halindeki 64 ACL 451 plakalı tırın dorsesine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobildeki Gökhan Yeter'in (40) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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