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        Uşak'ta 35 yangında 1179 hektar ormanlık alan zarar gördü

        Uşak Valisi Turan Ergün, 2023 yılında kent genelinde meydana gelen 35 yangında, 1179 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:41 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:47
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        Uşak'ta 35 yangında 1179 hektar ormanlık alan zarar gördü
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        Uşak Valisi Turan Ergün, 2023 yılında kent genelinde meydana gelen 35 yangında, 1179 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

        Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'nun da katılımıyla "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Vali Ergün, polis ve jandarma bölgesinde temmuz ayında gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Ergün, temmuz ayında kent genelinde 1382 olayın meydana geldiğini, olayları aydınlatma oranının ise yüzde 89,6 olduğunu söyledi.

        İl genelinde yapılan denetimlerde 321 bin 669 kişi ile 25 bin 553 aracın sorgulandığını hatırlatan Ergün, bu denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 191 kişinin yakalandığını ifade etti.

        Kent genelinde 65 narkotik operasyonunun yapıldığını, bu operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını kaydeden Ergün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 32 operasyonda 38 kişiyi yakaladığını aktardı.

        İl genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin de bilgiler paylaşan Ergün, "İlimizde 35 yangın meydana geldi. Bu 35 yangından 5'i büyük çapta diyebileceğimiz yangınlar. Bunlardan Yenişehir yangınında 53 hektar, Köprübaşı yangınında 745 hektar, Kışla'da 62 hektar, Banaz Kızılcaören yangınında 178 hektar, Karabol yangınında 53 hektar, diğer yangınlarda ise 88 hektar alan zarar gördü. Toplamda, 1179 hektar ormanlık alanımız yangınlar sebebiyle zarar gördü. 6 yangınla ilgili failler belirlenmiş ve bunlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Orman yangınlarına ilişkin aldığımız tedbirlere uymayan 5 kişiye de idari para cezası uygulandı." dedi.

        Vali Ergün, tüm vatandaşlara orman yangınlarına ilişkin tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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