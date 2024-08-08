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        Uşak'ta egzozdan çıkan gazdan zehirlenen 4 işçi hastanelik oldu

        Uşak'ta, beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:53 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:53
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        Uşak'ta egzozdan çıkan gazdan zehirlenen 4 işçi hastanelik oldu
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        Uşak'ta, beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kuyucak Mahallesi Birinci Ilgaz Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında, beton dökülmesinin ardından benzinle çalışan makinelerle beton düzleme işlemi yapan işçilerden Y.Ç. bayıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bayılan Y.Ç. ile mide bulantısı ve halsizlik yaşayan diğer işçiler İ.Ç, H.Ç. ve Y.Ç. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Egzozdan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        AFAD ekiplerince bodrum katında yapılan ölçümlerde yüksek oranda karbonmonoksit gazı tespit edildi. Bodrum katındaki gaz, ekiplerin kurduğu fanlarla boşaltıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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