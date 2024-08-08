Uşak'ta egzozdan çıkan gazdan zehirlenen 4 işçi hastanelik oldu

Bayılan Y.Ç. ile mide bulantısı ve halsizlik yaşayan diğer işçiler İ.Ç, H.Ç. ve Y.Ç. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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