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        Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Uşak'ta sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:03
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        Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
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        Uşak'ta sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak-Ankara kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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