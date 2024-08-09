Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
Uşak'ta sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Uşak'ta sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak-Ankara kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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