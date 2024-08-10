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        Uşak'ta traktör ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:55 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:55
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        Uşak'ta traktör ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        İsmail Eker'in (59) kullandığı 64 FL 129 plakalı traktör, Uşak-Ankara kara yolu Gedikler köyü yakınlarında sol şeride geçmek isterken aynı istikamette ilerleyen H.O. (58) idaresindeki 03 RC 044 plakalı kamyonete yandan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi traktör sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kamyonet sürücüsü H.O. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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