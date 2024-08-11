Ata tohumlarından üretilen Karahallı kavununda hasat mesaisi

MEHMET ÇALIK - Uşak'ın Karahallı ilçesinde ata tohumlarından üretilen coğrafi işaretli Karahallı kavunu, kendine özgü lezzetiyle talep görüyor.

İlçede 5 bin dekar alanda 402 çiftçi tarafından üretilen Karahallı kavununun hasat mesaisi, yoğun şekilde sürüyor.

Çekirdeğinden üretilen Karahallı kavunu, çorak arazilerde sulama yapılmadan yetişiyor. Kavunun yetişmesi sırasında gübre ve ilaç da kullanılmıyor.

Olgunlaştığı, ağırlığı ve dışındaki beneklerin yoğunluğundan anlaşılan kavunlar hasat ediliyor. İnce kabuklu Karahallı kavunu, portakal rengine yakın iç rengi, sulu yapısı ve mayhoş tadıyla talep görüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, AA muhabirine, ilçeye özgü kavunun önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Kavunlar, semt pazarlarında ve yakın illerdeki pazarlarda kilogramı 20 ila 25 liradan satışa sunuluyor. Karahallı kavunu, semt pazarlarında fiyatının diğer kavunlara göre daha yüksek olmasına rağmen tadıyla tercih ediliyor.

Karahallı kavunu, dış kabuk renginin yeşil tonları ve benekli yapısı dolayısıyla halk arasında "Çoban almaz kavunu" olarak da adlandırılıyor.

Karahallı kavunundan dekarda 830 kilogram civarında verim alındığını ifade eden Bilir, "Yıllık bazda da 4 bin ton üretimimiz söz konusu. Dekarda 830 kilogram iyi bir verim. Bu sene kuraklık olduğu halde verimimiz oldukça iyi. Kavunumuzun en büyük özelliği sulama ihtiyacının olmaması. Ülkemiz su stresinde olan bir ülke. Bu açıdan su ihtiyacı olmayan ürünler, bizim için oldukça kıymetli. Bu nedenle ekim alanının yaygınlaşacağına inanıyorum." dedi.

Karahallı kavununun tohumunu çiftçilerin her yıl kendilerinin ürettiğini kaydeden Bilir, şöyle devam etti: