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        Uşak'ta takla atan minibüsün sürücüsü öldü

        Uşak'ta takla atan sarımsak yüklü minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 22:15 Güncelleme: 12.08.2024 - 22:15
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        Uşak'ta takla atan minibüsün sürücüsü öldü
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        Uşak'ta takla atan sarımsak yüklü minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Abdülkerim Çakmak (27) yönetimindeki 06 AC 236 plakalı minibüs, Gediz Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        Minibüsün çarptığı trafik uyarı levhaları ve aydınlatma direği yola devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çakmak'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, temizleme çalışmalarının ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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