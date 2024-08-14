Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden H.A. ve U.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Serin Sokak'ta 2 gün önce Ramazan Ç'nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.D'nin ardından olaya karıştığı tespit edilen H.A, U.K, G.U, B.G, Ş.E. ve Ö.S. de yakalandı.

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