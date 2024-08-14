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        Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:21 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:21
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        Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
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        Uşak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Serin Sokak'ta 2 gün önce Ramazan Ç'nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.D'nin ardından olaya karıştığı tespit edilen H.A, U.K, G.U, B.G, Ş.E. ve Ö.S. de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerden H.A. ve U.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

        - Olay

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Serin Sokak'ta 2 gün önce çıkan bıçaklı kavgada Ramazan Ç. yaralanmış, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden yaralı olarak kaçan S.D. polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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