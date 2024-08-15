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        Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 01:31 Güncelleme: 15.08.2024 - 01:36
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        Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda ilerleyen E.A. yönetimindeki 33 ATC 853 plakalı tır, Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 35 AY 5330 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tır sürücüsü E.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, tırın dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpıştığı görülüyor. Kayıtlarda, motosiklet sürücüsünün tırın altına girdiği yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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