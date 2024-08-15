Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda ilerleyen E.A. yönetimindeki 33 ATC 853 plakalı tır, Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 35 AY 5330 plakalı motosikletle çarpıştı.

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