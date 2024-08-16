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        Uşak'ta bir otomobilde 5 kilo 850 gram skunk ele geçirildi

        Uşak'ta 5 kilo 850 gram skunk ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:00 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:00
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        Uşak'ta bir otomobilde 5 kilo 850 gram skunk ele geçirildi
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        Uşak'ta 5 kilo 850 gram skunk ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 850 gram skunk ele geçirildi, araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 1 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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