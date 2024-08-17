Uşak'ta otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı
Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dereli köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da 1 helikopter ile müdahale ediliyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.