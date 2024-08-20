Uşak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Fatih Mahallesi İkinci Akarca Sokak'taki inşaatın temeline beton dökümü sırasında pompanın yükselen kolu elektrik tellerine temas etti.
Bu esnada inşaatın temelinde beton pompasının kolunu tutan inşaat işçisi Y.Y. (46), elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.