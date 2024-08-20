Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

        Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Fatih Mahallesi İkinci Akarca Sokak'taki inşaatın temeline beton dökümü sırasında pompanın yükselen kolu elektrik tellerine temas etti.

        Bu esnada inşaatın temelinde beton pompasının kolunu tutan inşaat işçisi Y.Y. (46), elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan Batı Nil Virüsü açıklaması
        Bakanlıktan Batı Nil Virüsü açıklaması
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Yaşar'dan Eşme Belediye Başkanı Tozan'a bağış tepkisi
        AK Parti'li Yaşar'dan Eşme Belediye Başkanı Tozan'a bağış tepkisi
        Uşak'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
        Uşak'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
        Uşak'taki orman yangını 44 saat sonra kontrol altına alındı (2)
        Uşak'taki orman yangını 44 saat sonra kontrol altına alındı (2)
        Uşakspor'a forvet geldi
        Uşakspor'a forvet geldi