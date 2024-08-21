Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:10 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde, husumetli oldukları iddia edilen Suriyeli uyruklu iki aile arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, M.S. (22), H.S. (32), A.S. (30), Y.S. (20) ve E.T. (22) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S, Y.S. ve E.T. buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, iki ailenin akraba olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi

        Benzer Haberler

        Uşak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
        Uşak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
        Uşak'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
        Uşak'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
        Uşak'taki orman yangını 44 saat sonra kontrol altına alındı (2)
        Uşak'taki orman yangını 44 saat sonra kontrol altına alındı (2)
        Uşakspor'a forvet geldi
        Uşakspor'a forvet geldi
        Uşak'taki orman yangını 3'üncü gününde
        Uşak'taki orman yangını 3'üncü gününde
        Uşak'taki orman yangınına müdahale sürüyor
        Uşak'taki orman yangınına müdahale sürüyor