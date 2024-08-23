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        Uşak'ta devrilen motosikletteki çocuk hayatını kaybetti

        Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:23 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:30
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        Uşak'ta devrilen motosikletteki çocuk hayatını kaybetti
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 13 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.

        İsalar köyünden Aydınlı köyü yönüne giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 KA 0477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

        Motosiklette bulunan Ali Erkorkmaz (16) ve E.K. (13) yola savruldu.

        Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Erkorkmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayati tehlikesi bulunan E.K. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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