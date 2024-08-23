Uşak'ta devrilen motosikletteki çocuk hayatını kaybetti

Hayati tehlikesi bulunan E.K. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İsalar köyünden Aydınlı köyü yönüne giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 KA 0477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

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