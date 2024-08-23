GÜNCELLEME - Uşak'ta devrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti

Hayati tehlikesi bulunan Ensar Erkorkmaz ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ensar Erkorkmaz, kurtarılamadı.

İsalar köyünden Aydınlı köyü yönüne giden ve sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemeyen 45 KA 0477 plakalı motosiklet devrildi.

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