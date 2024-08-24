Uşak'ta iki noktada çıkan yangınlara müdahale ediliyor
Uşak'ın Eşme ilçesinde iki faklı noktadaki meşelik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
Uşak'ın Eşme ilçesinde iki faklı noktadaki meşelik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Davutlar ve Narıncalı köyleri yakınlarındaki meşelik alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla helikopterlerin ve uçakların çalışması sonlandırılırken, ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.
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