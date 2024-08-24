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        Uşak'ta iki noktada çıkan yangınlara müdahale ediliyor

        Uşak'ın Eşme ilçesinde iki faklı noktadaki meşelik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:25 Güncelleme: 24.08.2024 - 20:39
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        Uşak'ta iki noktada çıkan yangınlara müdahale ediliyor
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde iki faklı noktadaki meşelik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Davutlar ve Narıncalı köyleri yakınlarındaki meşelik alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan müdahale edildi.

        Havanın kararmasıyla helikopterlerin ve uçakların çalışması sonlandırılırken, ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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