Uşak'ta iki noktada çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Havanın kararmasıyla helikopterlerin ve uçakların çalışması sonlandırılırken, ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan müdahale edildi.

İlçeye bağlı Davutlar ve Narıncalı köyleri yakınlarındaki meşelik alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki faklı noktadaki meşelik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

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