Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Davutlar ve Narıncalı köyleri yakınlarında 24 Ağustos'ta iki faklı noktadaki meşelik alanda çıkan yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangına, 8 helikopter, 4 uçak ve çok sayıda karadan ekip müdahale etti. Azerbaycan'dan gönderilen Be-200 amfibi uçak da yangında görev yaptı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.