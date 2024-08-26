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        Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:05
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        Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Davutlar ve Narıncalı köyleri yakınlarında 24 Ağustos'ta iki faklı noktadaki meşelik alanda çıkan yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Yangına, 8 helikopter, 4 uçak ve çok sayıda karadan ekip müdahale etti. Azerbaycan'dan gönderilen Be-200 amfibi uçak da yangında görev yaptı.

        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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