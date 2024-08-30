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        Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 23:03 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:09
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        Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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        Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Atapark'ta toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Zübeyde Hanım Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüşte, 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

        15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

        Yürüyüşe, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Garnizon Komutanı Albay Murat Erişen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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