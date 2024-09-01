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        Uşak'ta sağanak etkili oldu

        Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 01.09.2024 - 19:25
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        Uşak'ta sağanak etkili oldu
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        Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ile evi su bastı.

        Su birikintileri sebebiyle İzmir-Uşak kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, bu sırada uzun araç kuyruğu oluştu.

        Kara yolunun özellikle 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı ile Selçuklu Köprülü Kavşağı yakınlarında oluşan su birikintileri yüzünden araçlar ilerleyemedi.

        Sürücüler, çevredekilerin ve polislerin yardımıyla araçlarını iterek su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

        Ünalan Mahallesi'nde bodrum katını ve bahçesini su basan apartmanın birinci katındaki evinin balkonunda küçük çocuğun dua etmesi dikkati çekti.

        Uşak Valiliği İl Özel İdaresi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Bazı esnaf ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

        İzmir-Uşak kara yolu, su birikintilerinin tahliye edilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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