Uşak'ta sağanak etkili oldu

Bazı esnaf ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Ünalan Mahallesi'nde bodrum katını ve bahçesini su basan apartmanın birinci katındaki evinin balkonunda küçük çocuğun dua etmesi dikkati çekti.

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ile evi su bastı.

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