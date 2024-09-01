Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        GÜNCELLEME - Uşak'ta sağanak etkili oldu

        Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 21:04 Güncelleme: 01.09.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Uşak'ta sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ile evi su bastı.

        Su birikintileri sebebiyle İzmir-Uşak kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, bu sırada uzun araç kuyruğu oluştu.

        Kara yolunun özellikle 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı ile Selçuklu Köprülü Kavşağı yakınlarında oluşan su birikintileri yüzünden araçlar ilerleyemedi.

        Sürücüler, çevredekilerin ve polislerin yardımıyla araçlarını iterek su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

        Ünalan Mahallesi'nde bodrum katını ve bahçesini su basan apartmanın birinci katındaki evinin balkonunda küçük çocuğun dua etmesi dikkati çekti.

        Uşak Valiliği İl Özel İdaresi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Bazı esnaf ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

        İzmir-Uşak kara yolu, su birikintilerinin tahliye edilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Uşak Valisi Turan Ergün, İl AFAD Merkezi'ne gelerek, kent genelinde sağanakla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

        AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ergün, saat 16.00'da başlayan yağışın 19.00'a kadar etkisini sürdürdüğünü söyledi.

        Kent merkezinde metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünü aktaran Ergün, şöyle devam etti:

        "112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yağışla ilgili toplamda 706 ihbar geldi. Bunların tabii mükerrerleri de var. Bunlar elendikten sonra 137'si aktif vaka haline dönüştürüldü. Bu vakaların 110'u su baskını, 27'si mahsur kalmaydı. Mahsur kalma olaylarının tamamına müdahale edildi ve hepsi kurtarıldı vatandaşların. Şu anda mahsur kalan kimse yok. Diğer su baskını olaylarına da itfaiye, AFAD, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşları müdahale ediyorlar. Bu suları boşaltmak için çalışmalar sürüyor, sabaha kadar çalışmalar devam edecek. 72 araç ve 248 personel yağışla ilgili görevdeler."

        AFAD Merkezi'nde olayları takip ettiklerini dile getiren Ergün, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Şu anda Uşak'ta trafikle ilgili herhangi bir sorun yok. Bütün yollarda trafik akımı devam ediyor. Meteoroloji Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre, yağış aralıklarla devam edecek ama bu şekilde etkisi kalmadı diyebiliriz. Şu anda bizim acil herhangi bir sorunumuz kalmadı. Sadece su baskınlarını, bazı iş yerlerinde ve resmi binalarda bodrum katlarını basan suların boşaltılması için çalışıyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
        Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Uşakspor'da imza şov
        Uşakspor'da imza şov
        Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı
        Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı
        Vali Ergün'den Uşak'taki yangınlara ilişkin açıklama:
        Vali Ergün'den Uşak'taki yangınlara ilişkin açıklama:
        Uşak'ta iki noktada çıkan yangınlara müdahale ediliyor
        Uşak'ta iki noktada çıkan yangınlara müdahale ediliyor