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        Uşak'ta tırın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam öldü

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tırın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:36
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        Uşak'ta tırın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam öldü
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tırın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

        E.Y. yönetimindeki 06 FZ 7986 plakalı tır, Denizli-Uşak kara yolunun Gazi Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Vural'a çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Vural'ın cenazesi incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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