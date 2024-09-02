Uşak'ta kavga ederken inşaatın temel çukuruna düşen 2 komşu yaralandı

Yaralanan Mesut K. ve Murat K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta, Mesut K. (47) ile komşusu Murat K. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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