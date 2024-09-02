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        Uşak'ta kavga ederken inşaatın temel çukuruna düşen 2 komşu yaralandı

        Uşak'ta kavga ederken inşaatın temel çukuruna düşen iki komşu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:59 Güncelleme: 03.09.2024 - 00:06
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        Uşak'ta kavga ederken inşaatın temel çukuruna düşen 2 komşu yaralandı
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        Uşak'ta kavga ederken inşaatın temel çukuruna düşen iki komşu yaralandı.

        Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta, Mesut K. (47) ile komşusu Murat K. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede bu kişiler, sokaktaki inşaatın temel çukuruna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Mesut K. ve Murat K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Murat K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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