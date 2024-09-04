Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
Uşak'ta 1 kilo 800 gram skunk ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta 1 kilo 800 gram skunk ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.B. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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