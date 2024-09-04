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        Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

        Uşak'ta 1 kilo 800 gram skunk ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:44
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        Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta 1 kilo 800 gram skunk ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan U.B. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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