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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki anne ve ikiz bebekleri yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde yaralanan anne ve ikiz bebekleri hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:53 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:55
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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki anne ve ikiz bebekleri yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde yaralanan anne ve ikiz bebekleri hastanede tedavi altına alındı.

        Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen C.B. (36) yönetimindeki 01 APH 098 plakalı otomobil, Büyükoturak Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan anne F.B. (34) ile ikiz bebekleri N.Z.B. (1) ve M.N.B. (1) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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