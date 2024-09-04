Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki anne ve ikiz bebekleri yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde yaralanan anne ve ikiz bebekleri hastanede tedavi altına alındı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde ağaçlara çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde yaralanan anne ve ikiz bebekleri hastanede tedavi altına alındı.
Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen C.B. (36) yönetimindeki 01 APH 098 plakalı otomobil, Büyükoturak Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan anne F.B. (34) ile ikiz bebekleri N.Z.B. (1) ve M.N.B. (1) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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