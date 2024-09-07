Uşak'ta bir tırda 2 milyon 20 bin makaron ele geçirildi Uşak'ta bir tırda kerestelerin arasına gizlenmiş 2 milyon 20 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 07.09.2024 - 20:09 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:09 facebook

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