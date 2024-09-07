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        Uşak'ta bir tırda 2 milyon 20 bin makaron ele geçirildi

        Uşak'ta bir tırda kerestelerin arasına gizlenmiş 2 milyon 20 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 20:09 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:09
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        Uşak'ta bir tırda 2 milyon 20 bin makaron ele geçirildi
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        Uşak'ta bir tırda kerestelerin arasına gizlenmiş 2 milyon 20 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

        Yapılan aramada, tırın dorsesinde kerestelerin arasına gizlenmiş, tütünle doldurulmuş 2 milyon 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Tır sürücüsü S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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