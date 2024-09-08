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        Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 18:24 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:33
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        Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen Ş.K. (39) yönetimindeki 07 AAH 523 plakalı minibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapan Abdullah G. (79) idaresindeki 64 ACD 546 plakalı otomobille çarpıştı.

        Otomobil, çarpmanın etkisiyle tarlaya düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan Mukaddes G. (69), itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada, yaralanan sürücülerle, minibüste yolcu konumundaki M.K. (14) ambulansla kentteki hastanelere götürüldü.

        Mukaddes G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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