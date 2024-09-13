Ulubey Kanyonu'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Ulubey Kanyonu'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Ulubey Kanyonu'nda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ulubey Kanyonu'ndaki cam terasa yakın bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yürüttü.
Jandarma, kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi yakaladı.
Kazı çalışmasında kullanılan jeneratör, hilti, kazma ve kürek gibi aletlere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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