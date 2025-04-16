Uşak'ta tırla çarpışan motosikletteki sürücü öldü
Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Harun Reşit Cengiz (42) yönetimindeki 64 BF 155 plakalı motosiklet, Hacıkadem Kavşağı yakınlarında, Türkmenistan uyruklu B.B'nin (48) kullandığı A06393AG yabancı plakalı tırla çarpıştı.
Yola savrulan motosikletteki sürücü tırın dorsesinin altına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen motosiklet sürücüsünün cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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