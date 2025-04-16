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        Uşak'ta tırla çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:53
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        Uşak'ta tırla çarpışan motosikletteki sürücü öldü
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        Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Harun Reşit Cengiz (42) yönetimindeki 64 BF 155 plakalı motosiklet, Hacıkadem Kavşağı yakınlarında, Türkmenistan uyruklu B.B'nin (48) kullandığı A06393AG yabancı plakalı tırla çarpıştı.

        Yola savrulan motosikletteki sürücü tırın dorsesinin altına sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen motosiklet sürücüsünün cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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