Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun sağından ilerleyen motosiklet sürücüsünün sola dönmek istediği sırada arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması yer aldı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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