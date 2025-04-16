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        Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:20
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        Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Y.K. (49) idaresindeki 64 AED 918 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Birinci Uzun Sokak'ta ilerlerken sola dönmeye çalışan Mahmut Yaşar (56) yönetimindeki 64 ACS 835 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun sağından ilerleyen motosiklet sürücüsünün sola dönmek istediği sırada arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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