Banaz'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
A.C. (52) yönetimindeki 42 AZG 47 plakalı tır, Kızılcasöğüt mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
