Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 23:26 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 bin 120 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 2 bin 952 sentetik ecza ele geçirildi.

        Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de takibe alınan şüpheli bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan detaylı aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş 101 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.

        Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Banaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Banaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Uşak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Banaz'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Banaz'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Uşak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı