        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 18:58 Güncelleme: 02.11.2025 - 18:58
        Uşak'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda G.O.K. (43) yönetimindeki 03 VP 211 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağı'nda C.K. (66) idaresindeki 64 FK 285 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobilin sürücüsü Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

