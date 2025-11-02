Uşak'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Uşak’ın Banaz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda G.O.K. (43) yönetimindeki 03 VP 211 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağı'nda C.K. (66) idaresindeki 64 FK 285 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobilin sürücüsü Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.