Uşak'taki trafik kazasında anne ve kızı yaralandı
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve kızı yaralandı.
H.C'nin (46) kullandığı 64 AEH 788 plakalı otomobil, Uğur Mumcu Caddesi'nde Ö.Ş. (32) yönetimindeki 64 KE 042 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ö.Ş. ile kızı M.Y. (6) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
