Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'taki trafik kazasında anne ve kızı yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 20:16 Güncelleme: 03.11.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'taki trafik kazasında anne ve kızı yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve kızı yaralandı.

        H.C'nin (46) kullandığı 64 AEH 788 plakalı otomobil, Uğur Mumcu Caddesi'nde Ö.Ş. (32) yönetimindeki 64 KE 042 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ö.Ş. ile kızı M.Y. (6) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Uşak'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Banaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Banaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Uşak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı