Banaz'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ayrancı köyünde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.Ç, av tüfeğiyle O.K. ve K.K'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalası için çalışma başlatıldı.
