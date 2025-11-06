Ulubey Devlet Hastanesinde yaşlılara yönelik servis açıldı

Ulubey İlçe Devlet Hastanesinde yaşlıların bakımı ve tedavilerinin yapılacağı 4 yataklı servis hizmete başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre yaşlı nüfusun yoğun olması nedeniyle devlet hastanesine yeni servis açılması kararlaştırıldı.

Yaşlılara özel kurulan 4 yataklı servis, hizmet vermeye başladı.

Serviste diyabet, enfeksiyon, beslenme, elektrolit rahatsızlıkları tedavi edilecek, yatak yarası bakımı ve fizyoterapi desteğine ihtiyaç duyan hastalar takip edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Ömer Çankaya, servisin ilçedeki önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti.

İlçedeki yaşlı nüfusun yükseldiğine işaret eden Çankaya, "Evde sağlık hizmeti verdiğimiz 118 hastamız bulunuyor. Yeni servisimizle hastalarımızın sağlık hizmetine ulaşım süresi kısalacak ve yakınlarının yanında kendi ilçelerinde tedavi olabilecekler." ifadelerini kullandı.