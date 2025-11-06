Uşak'ta 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Ayrancı köyünde 5 Kasım'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen E.Ç. ile O.K. ve K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada E.Ç, av tüfeğiyle O.K. ve K.K'yi yaralayıp kaçmıştı. Olayda yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, kaçan şüpheli dün ormanlık alanda yakalanmıştı.

