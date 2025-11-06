Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 19:11 Güncelleme: 06.11.2025 - 19:11
        Ayrancı köyünde O.K. (21) ve K.K'yi av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç'nin (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrancı köyünde 5 Kasım'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen E.Ç. ile O.K. ve K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada E.Ç, av tüfeğiyle O.K. ve K.K'yi yaralayıp kaçmıştı. Olayda yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, kaçan şüpheli dün ormanlık alanda yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

