        Uşak Haberleri

        Uşak'ta kepçeyle çarpışan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 21:30 Güncelleme: 19.11.2025 - 21:30
        Uşak'ta kepçeyle çarpışan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı
        Uşak'ın Eşme ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kula-Eşme kara yolunda ilerleyen Ö.Ç. yönetimindeki 06 ALM 44 plakalı otomobil, Kıranköy köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen O.Ö.K. idaresindeki kepçeye arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki babası Galip Ç. ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Baba Galip Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kepçe sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

