Uşak'ta bir kişi evindeki kalorifer kazanının patlaması sonucu ağır yaralandı

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Güre köyünde yaşayan H.Ö. (51), evinin bodrum katındaki kalorifer kazanını kontrol etmek için kapağını açtığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.