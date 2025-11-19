Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Ş.K. (27) yönetimindeki 20 BV 579 plakalı motosiklet, Bozkuş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
