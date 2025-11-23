Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:59 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 10 kişi yaralandı.

        Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda ilerleyen N.Y. (20) yönetimindeki 27 L 9523 plakalı otomobil, Şehit Hava Kıdemli Başçavuş Erkan Tümer Köprülü Kavşağı yakınlarında M.Ç.B. (37) idaresindeki 64 AEL 310 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki S.B. (9), E.B. (32), A.B. (50), H.B. (32), D.B. (27), M.B. (1), O.K. (45) ve B.Ç. (26) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Blaundos'un 2 bin yıllık stadyumu gün yüzüne çıkarılıyor
        Blaundos'un 2 bin yıllık stadyumu gün yüzüne çıkarılıyor
        Uşak Üniversiteli akademisyenler Yeniköy halkı ile buluştu
        Uşak Üniversiteli akademisyenler Yeniköy halkı ile buluştu
        Turkcell Süper Kupa'da kuralar çekildi
        Turkcell Süper Kupa'da kuralar çekildi
        Uşak'ta motosiklet şarampole düştü: 1 ölü
        Uşak'ta motosiklet şarampole düştü: 1 ölü
        Uşak'ta konut satışları azaldı
        Uşak'ta konut satışları azaldı
        Uşak Üniversitesi 'Kalite Yönetim Sistemi' sertifikasını yeniledi
        Uşak Üniversitesi 'Kalite Yönetim Sistemi' sertifikasını yeniledi