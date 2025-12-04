Habertürk
Habertürk
        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktör ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 21:24 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:28
        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktör ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        M.B'nin (20) kullandığı 64 HG 283 plakalı traktör, Akkeçili köyü yakınlarında karşı yönden gelen İ.Z. (42) idaresindeki 64 ACU 328 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aracındaki A.Z. (56) ve H.S. (61) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

