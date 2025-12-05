GÜNCELLEME - Uşak'ta dün kaybolan 16 yaşındaki çocuk bulundu
Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki çocuk bulundu.
Ailesiyle yaşadığı Küçükoturak köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan İsmet Batın Cangil'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Gece boyunca karadan ve termal dron desteğiyle havadan sürdürülen aramalar, havanın aydınlanmasıyla devam etti.
İsmet Batın Cangil, ekiplerce köye yakın bir arazide sağ olarak bulundu.
Geceyi ormanda geçirdiği öğrenilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
