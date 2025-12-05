Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        GÜNCELLEME - Uşak'ta dün kaybolan 16 yaşındaki çocuk bulundu

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki çocuk bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 01:00 Güncelleme: 05.12.2025 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Uşak'ta dün kaybolan 16 yaşındaki çocuk bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki çocuk bulundu.

        Ailesiyle yaşadığı Küçükoturak köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan İsmet Batın Cangil'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Gece boyunca karadan ve termal dron desteğiyle havadan sürdürülen aramalar, havanın aydınlanmasıyla devam etti.

        İsmet Batın Cangil, ekiplerce köye yakın bir arazide sağ olarak bulundu.

        Geceyi ormanda geçirdiği öğrenilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        Uşak'ta emniyet ve jandarma teşkilatına 47 yeni araç
        Uşak'ta emniyet ve jandarma teşkilatına 47 yeni araç
        Uşak'ta polis ve jandarmaya 47 yeni araç
        Uşak'ta polis ve jandarmaya 47 yeni araç
        Uşak'ta kaybolan çocuk için arama çalışmaları başlatıldı
        Uşak'ta kaybolan çocuk için arama çalışmaları başlatıldı
        Uşak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
        Uşak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda fidanlar toprakla buluştu
        Uşak'ta Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda fidanlar toprakla buluştu